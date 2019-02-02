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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü'nde kabul etti.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, kabulde, Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.
Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne, "Yahudi ulus devlet yasasına" ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti.

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