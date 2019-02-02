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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE FİLİSTİN DAVASINA VE FİLİSTİN HALKINA SIRTINI DÖNMEYECEKTİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

  Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü'nde kabul etti.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, kabulde, Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.
Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne, "Yahudi ulus devlet yasasına" ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti.
Kabulde Arap kökenli İsrail milletvekilleri arasında ezan yasağını protesto etmek için İsrail parlamentosunda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.

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