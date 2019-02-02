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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."


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