Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye gibi DEAŞ ile mücadele eden ikinci bir ülke yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal’in bu güne kadar doğru söylediğine hiçbir zaman şahit oldunuz mu? Bugüne kadar Türkiye’ye giriş yasağı koyulan DEAŞ’lıların sayısı 76 bin. Sınır dışı edilen DEAŞ’lıların sayısı 7 bin 550. Hapishanelerimizde şuan bin 149 DEAŞ’lı militan var. Bunlar mücadele değil mi?” dedi.

Macaristan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Önce Macaristan Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini, ardından başbakan ile

konsey toplantısına başkanlık edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte ziyaretinde 10 anlaşma imzalanacağını söyledi. Türk ve Macar iş adamları ile de bir araya geleceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Minyatürlerle Türk Okçuluğu Sergisi’nin açılışına katılacağını belirtti.

“Sayın Akşener’in bu talebini doğru bulmuyorum”

ABD ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek vermesi, CHP ve İYİ Parti genel başkanlarının ziyaretin gerçekleşmemesi için yapılan çağrıların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefette başından itibaren Sayın Bahçeli’nin duruşunu, attığımız adımlara verdiği desteği burada da şükranla yad etmek durumundayım. Şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gün bir ve beraber olma günüdür. Özellikle Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik, bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı, gidilmemesi mi faydalı, bu konuları çok geniş kapsamlı değerlendirme fırsatını ekibimle birlikte. Dün akşamki telefon görüşmesini bekledim şu ana kadar, sonra gitme kararını verdik. Siyasette bir şeyi hatırlatmak isterim, bizim için en önemli hüküm bütün işlerimizde istişareye önem vermek. Bütün bu istişarelere gerek diplomasi, gerek uluslararası hukukun incelikleri, bunları değerlendirdikten sonra siyaset biliminde de ciddi manada her türlü adımı atmış ekiplerle bu çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da şahsımla ilgili konuşuyorum, şuana kadar oğul Bush, biliyorsunuz cumhuriyetçiydi, ardından Obama, o da demokrattı, şimdi yine bir cumhuriyetçi, bu üç başkanla ben çalışma fırsatını buldum. Hepsiyle de görüşmelerim oldu. Oğul Bush ile başbakan olmadan önce davet aldım, seçimi yeni kazanmıştık, etraflıca görüşmelerimiz oldu. Sayın Trump yine bir cumhuriyetçi. Obama 8 yıl görev yaptı. Onunla da birçok defa görüşmelerimiz oldu. Bu konuda tecrübemiz fena değil, iyidir. Şuandaki yaptığımız ziyaret ise farklı bir dönemde yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı’nın olduğu bir dönemde. Burada Amerika’nın etkinliği var mı? Var. Amerika 33 bin tır buraya silah, mühimmat gönderdi. Bunları yüz yüze görüşmeyi yapmak başka bir şey, telefonla yapmak başka. Akşamki telefon görüşmelerimizde bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın çok daha iyi olacağı konusunda mutabık kaldık. Bir taraftan malum YPG-PYD, DEAŞ, PKK, bütün bunların buradan çekileceği sözünü verenler şuanda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde 150 saat geçti, şuan itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Biz şimdi bütün bu teröristlerin çıkarılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüş ve anlaşmıştık. Şuan durum böyle değil. Teröristler Suriye Milli Ordu’na saldırıyor, Suriye Milli Ordusu da onlara misli ile cevap veriyor. Bu sabah Suriye Milli Ordusu’ndan 11 şehit var. Karşı tarafta da ondan çok daha fazla öldürüldü. Bu mücadele sürmesin mi? Onlar bu saldırıları yaparken bizim askerimiz veya Suriye Milli Ordusu sessiz mi kalsın? Şuanda Sayın Akşener’in bu talebini doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak durumundayız. Bu görüşmeleri asla kesemeyiz, en zor şartlarda bile bu görüşmeleri yapmak durumundayız. Şahsımla olmasa bile, Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum, oradan da ne demek istediğimi anlamanız lazım, bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle onlarla bile iplik inceliğinde dahi olsa bu görüşmelerimizi yapmak durumundayız” diye konuştu.