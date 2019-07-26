HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz."


Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!
Gurbetçiler emeklilik konusunda süre istiyorGurbetçiler emeklilik konusunda süre istiyor

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

F.Bahçe'den kötü prova!

F.Bahçe'den kötü prova!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

CHP Lüleburgaz teşkilatında toplu istifa

CHP'de toplu istifa

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması!

Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP'li avukat partiden ihraç edilecek

CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.