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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye, insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 14:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesi olduğunu belirterek sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar doları aştığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış oturumuna katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesi olduğunu belirterek sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar doları aştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Küresel Mülteci Forumu açılış oturumuna katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının başında, uluslararası toplumun geçmişte emsaline az rastlanır bir göç kriziyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunduğunu kaydetti. Sayının ekonomik nedenlerin yanında açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlar, sadece daha iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil hayatlarını idame ettirebilmek için, karınlarını doyurabilmek, çocuklarına bir lokma ekmek bulabilmek için göç etmek zorunda kalıyor” dedi.
Türkiye’nin, insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar doları aştığını ifade etti.
"Mülteci meselesinin, bizim gibi bu insanlara layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi, ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Küresel sahiplenme konusunda halen arzu edilen seviyenin çok uzağında olduğumuzu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kabul edilen Küresel Mülteci Mutabakatı’nın uygulanmasına önem veriyoruz. Küresel Mülteci Forumu’nun, Mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi sürecinde önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Öte yandan, Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Türkiye’nin uluslararası toplum adına dokuz yıldır taşıdığı bu sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir.”
Mültecileri kendi topraklarında tutacak, Türkiye’de olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye içinde terörden ve şiddetten arındırılmış güvenli bölgeler kurulması gerektiğini uzun zamandır söylediklerini belirtti. Erdoğan, “Birçok Batılı dostumuz, Suriye kaynaklı düzensiz göç meselesine sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakmayı tercih etti. Dikenli tel örgülerin Avrupa’yı mülteci akınından koruyacağı gibi son derece yanlış bir düşünceye prim verildi. Hatta çözüm yolu olarak Akdeniz’deki mülteci botlarının batırılması dâhil ileride utançla hatırlanacak önerilerle karşılaştık" diye konuştu.

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