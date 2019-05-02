Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye ittifakını Cumhur İttifakı’nın alternatifi göstermeye çalıştılar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur İttifakı’nın alternatifi göstererek fitne çıkartma peyine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir” dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ittifakı söyleminin Cumhur İttifakı’na alternatif olduğu yönünde fitne çıkartılmaya çalışıldığını söyledi. “Türkiye ittifakı” diyerek 82 milyon vatandaşın ortak payda altında bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Son zamanlarda bir şey moda oldu ‘kucaklaşma zamanı.’ Şimdi TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını her halde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye ittifakı dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur İttifakı’nın alternatifi göstererek fitne çıkartma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir. Biz Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk. O zaman bu ittifaktan kaçanlar 7 Ağustos’ta zorla Yenikapı’ya gelip, Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, ondan sonra Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleri ele omuz omuza, kol kola seçimlere girmişlerdir. Dağdan gelen talimatlar neydi, ‘Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da seçime girmeyeceksiniz.’ Sen parti değil misin, niye girmedin seçime, kiminle ittifak halinde oldun, nasıl omuz omuza oldun? Kusura bakmayın terör örgütleri ile el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim 4 evladımın, 4 Mehmedimin Berat Gecesi’nde şehit edildiği bir olayda kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek, gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız” diye konuştu.

