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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2020 22:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.

18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz."


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