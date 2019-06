Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır”

"31 Mart’ta İstanbul’da da Ankara’da da kaybetmedik" 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ankara’da ve İstanbul’da kaybetmediklerinin altını bir kez daha çizen Erdoğan, “Her iki yerde de biz kazandık. Şunu söyleyebilirsiniz; neye göre bunu söylüyorsunuz? Bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında her iki ilde bir kayba uğradık ama ilçeler bazında baktığımızda ilçeleri aldık mı? Meclislerdeki burası karar alma yeri, buralarda kahir ekseriyet her ikisinde de bizde mi? Bizde. Bu belediyelerin zaten çalışmasının şekli nedir? Buralardır. Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti meclistir, komisyonlardır. Atacağı adımlar buralarla bağlantılı. Eğer buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz. Şunu söyleyebilirsiniz; O zaman çıkar millete derki beni çalıştırmıyorlar. Sen doğru bir iş yaparsan seni çalıştırırlar. Bu işin aslı bu. Biz şu anda kalkıp bunu diyebilir miyiz? Ya biz işte Anayasa değişikliği yapmak istiyoruz ama CHP bizi engelliyor diyebilir miyiz? Zaten onun görevi seni çalıştırmamak. Hele hele CHP zihniyetinin görevi tarih boyunca hep böyle olmuştur. Biz doğru olan olduğu zaman destekleriz. Bunların böyle bir şey yapma kabiliyeti yok ki. Geçmişleri bunların böyle. Bizim vaatlerimiz yine aynı. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözlerin yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birileri ne yazık ki farklı çalışmaların içerisine girmek suretiyle kendilerine göre belli gayretler göstererek güya bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisine giriyorlar. Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Siyaset sahnesinden de silinip gittiler. Şu anda Ana Muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler bunları görüyoruz. Nereden nereye. Kişilik çok önemli bir şey. Ve bir insan hele hele Müslüman eşrefi mahluk olarak o yaratılmışların en şereflisi olma şanına layık olmalıdır, bunu korumalıdır. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Karşımızda AK Parti’yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte ittifak eden mankurtlar çetesi vardır. AK Parti’nin her milletvekili, her belediye başkanı bu bilinçle hareket etmek zorundadır. Yaptığımız her yanlışın, gösterdiğimiz her zafiyetin, giriştiğimiz her bencil hesabın bedelinin koskoca bir milletin, davanın, tarihin kaderini etkileyeceğini asla unutmamalıyız. Hiç kimsenin bilerek ve isteyerek böyle bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum.”