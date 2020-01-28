Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu: (2)

Mevkidaşı Sall'in destekleriyle Türk müteahhitlik firmalarının Senegal'de bugüne kadar 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlendiğini belirten Erdoğan, "Bir kez de sizlerin huzurunda firmalarımıza inandığı ve güvendiği için kendisine teşekkür ediyorum. Firmalarımız bu projeleriyle Senegalli kardeşlerimizin istihdamına da katkı sundu. Türk şirketlerinin buradaki yatırımlarından en büyük faydayı yine Senegal halkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Expo Merkezi, hal binası ve tır parkı projelerinin de Türk firmalarınca inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, havalimanı ile şehir merkezi arasındaki raylı sistem hattının yapımının da sürdüğünü ifade etti.

Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nın Afrika'da Türk firmalarınca gerçekleştirilen ilk yap-işlet-devret projesi olduğuna işaret eden Erdoğan, Abdou Diouf Kongre Merkezi, buraya bağlı inşa edilen otel ve Dakar Arena Stadyumu'nun da yine Türk müteahhitlerin imzasıyla hayata geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.

DAKAR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından geliştirilebileceğine inanıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur." dedi.

Bu projelerin başarısının Türk iş çevrelerini Senegal'de daha fazla yatırım yapmaya teşvik ettiğini dile getiren Erdoğan, enerji sektöründe de yeni yatırımların başlamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Balıkçılıktan tarıma, turizmden sağlığa kadar iş birliğini ilerletebilecekleri pek çok alan bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Türkiye-Senegal 4'üncü dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı 2017 yılında Dakar'da yapmıştık. 5'inci dönem komisyon toplantısının da 2020 yılında gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

- "Afrika ile ilişkilerimizin harcı samimiyettir"

Afrika ile ilişkilerinin köşe taşını oluşturan bir hususu tekrar ifade etmekte fayda gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından geliştirilebileceğine inanıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Afrikalı dostlarımızın çıkar hesabı yapmadan iyi ve kötü gününde yanlarında olacak yol arkadaşlarına ihtiyacı var. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin harcı samimiyettir, hasbiliktir, kardeşliktir. Hedefimiz birlikte kazanmak, birlikte başarmak, birlikte yol yürümektir."