Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramaz"

“Asırlar boyunca medeniyetimiz dünyanın bütün ilim pınarlarının memba olmuştur” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fikirle, yazıyla ve amelle ilim peşinde ömür harcayan ecdadın tıptan, astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere kadar her alanda sergilediği başarıları iftiharla yad ediyoruz. Peki buna rağmen nasıl olduğu da bugün ilmin her alanında geriye düştük. Bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken biz nasıl oldu da bizim sahip olduğumuz mirasımızın farkına varamadık. Bu soruların üzerine cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz. Çözümü kendi içimizde kendi ruhumuzda kendi zihnimizde kendi dünyamızda bulacağız. Bize düşen medeniyetimiz üç tasavvurunu kalbi selimi, zevki selimi, aklıselimi kendi geçmişimizde aramak bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır. Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar beklemek akıl ve basiret sahiplerinin hiçbir zaman çözüm yolu değildir. Dünyanın bizim karşı karşıya bulunduğumuz her yeni duruma uygun yeni duruşlar, yöntemler geliştirmeliyiz. Bunu yaparken Türkiye’nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyamızda şahit olduğumuz pek çok hadisenin bize verdiği mesajlarını doğru okumalıyız. Medeniyetimiz kültürümüzün kendi dinamikleri içinde doğmayan tek gayesi ümmete, millete hizmet etmeyen hiçbir güç, iktidar, yapı bize iki asırdır hasretini çektiğimiz şahlanışı yaşatamadı. Kökleri sağlam olmayan ağaç, gövdeye sıkı sıkı bağlı olmayan dal, ona güçlü tutunmayan yaprak varlığını sürdüremez. Mevlana’dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı kültürümüze, değerlerimize sabitleyerek, diğeriyle tüm dünyayı tüm evreni kucaklayacağız. Geçmişin acı tatlı dersler alarak istikbale odaklanacağız. Sadece sorunlara sadece eşiklerimize değil bunları çözecek değil bunları çözecek ilaçları bulmaya yoğunlaşacağız” diye konuştu.