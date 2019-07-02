Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin gazetesi Global Times ve Hunqi Shbo’ya yazdığı makalede, "Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılık ve serbest ticaretin korunması gibi alanlarda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin’e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin’de İngilizce yayımlanan Global Times ve Çince yayımlanan Hunqi Shbo gazeteleri için makale yazdı. Makalesinde, Türkiye ve Çin’in aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen yüzyıllar boyunca yakın ticari ve kültürel ilişkilere sahip olan iki ülke olduğunu belirten Erdoğan, “Asya’nın en doğusunda ve Asya’nın en batısında yer alan iki kadim medeniyete sahip olan Çinliler ve Türkler, Tarihi İpek Yolu’nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladılar. Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de Çin Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Xi Jinping’in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuşak ve Yol girişimini kuvvetle destekliyoruz. Bu girişime 2013 yılında ilk destek veren ülkelerden birisi olduk. Şimdi Sayın Xi Jinping’in vizyonu doğrultusunda Kuşak ve Yol projesinin 100’ün üzerinde ülke ve uluslararası örgütü kapsayan, 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesine dönüşmüş olduğunu görmekten dolayı çok memnunuz” ifadelerine yer verdi.

“Çinli dostlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin öncülük ettiği Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol girişiminin kalbi durumunda olduğunun altını çizen Erdoğan, “Türkiye’den başlayarak demiryolu ile Gürcistan’dan Azerbaycan’a, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Çin’e ulaşan Orta Koridor, Kuşak ve Yol projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesini geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. İstanbul Boğazı’na inşa ettiğimiz 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı’nın altından geçen Marmaray ve Avrasya Tünelleri, Çanakkale Boğazı’nda inşasına başladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, lojistik üsleri, iletişim altyapıları da yine Orta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz alt yapı yatırımları olup, Kuşak Yol Projesi’nin hedefi olan Pekin ve Londra arasındaki bağlantının sağlanması hedefine doğrudan katkı sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

“Orta Koridor sağladığı süre avantajı ve mevsim etkilerinden bağımsız olarak 12 ay hizmet verebilecek bir güzergâh olması nedeniyle Kuşak ve Yol projesine çok büyük katkılar sunacaktır. Bu kapsamda Kuşak ve Yol projesini Orta Koridor ile entegre etmek için Çinli dostlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda sürekli olarak gelişen Türkiye ve Çin ilişkileri 2010 yılında Stratejik İlişki seviyesine yükseldi. Şimdi de kazan kazan anlayışıyla gelişen ilişkilerimizi Kuşak ve Yol girişimi ile paylaştığımız ortak gelecek vizyonu doğrultusunda daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz.”

“Çin rüyası, biz Türkler için de Türk rüyasıdır”

Türkiye ve Çin’in Batılı ülkelere göre geç kalkınmaya başlamış olmaları nedeniyle ortaya çıkan gelişmişlik farkını 21. yüzyılda kapatmayı amaçlayan ülkeler olduğunu belirten Erdoğan, “Bir başka ifade ile ülkelerimizin dünya üzerinde hak ettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için “Çin rüyası”, biz Türkler için de “Türk rüyası”dır. Çin’in Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2021 ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2049 kalkınma hedefleri gibi bizim de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 ve 2053 yıllarına ilişkin hedeflerimiz bulunmaktadır. Ülkelerimizi birer refah toplumuna dönüştürmeye yönelik bu hedefler de Türkiye ve Çin’in birlikte paylaştıkları başka bir ortak gelecek vizyonudur. İkili ilişkilerimizde artan iş birliği toplumlarımız arası etkileşimi yoğunlaştırmakta ve turizm alanında da önemli kazanımlar sağlamaktadır. 2018 yılını Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutladık ve bu kapsamda Çin genelinde onlarca etkinlik gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ülkemizi ziyaret eden Çinli turist sayısında da son yıllarda önemli artışlar yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Sayın Xi Jinping ile birlikte belirlediğimiz “1 milyon Çinli turist” hedefine önümüzdeki yıllarda ulaşmamız da ülkelerimiz arasında ilişkinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır” değerlendirmelerinde bulundu.