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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve milletiyle yeni bir yükselişin içindedir

24.04.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve milletiyle yeni bir yükselişin içindedir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde Bakan Özer ve beraberindeki öğrencileri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum." dedi.

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Erdoğan, "Türkiye yeniden dünyanın liderliğine talip devleti ve insanlığın vicdanını, merhametini, umudunu kendinde toplayan milletiyle yeni bir yükselişin içindedir." diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLARLA İFTAR

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Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe'deki Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından karşılanan Erdoğan çifti, iftar yaptıkları 9 ile 12 yaş arasındaki 50 çocukla sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

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Programın ardından buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir esnafın iş yerine misafir oldu.

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Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşları selamladı. (AA/DHA)

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