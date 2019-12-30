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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır."
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30.12.2019 14:52 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır."
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