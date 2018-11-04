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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en büyük engelli okulunu açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve liseyi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulunun yarın resmi açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en büyük engelli okulunu açacak

Gökhan Artan / İstanbul,4 Kasım (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve liseyi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulunun yarın resmi açılışını yapacak. Limak Vakfı tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun kapasitesi ise 300 öğrenci olmasıyla dikkat çekiyor.
Limak Vakfı’nın, İstanbul Halkalı’da yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okul, iş insanı Nihat Özdemir'in merhum eşi Gülseren Özdemir'in adını taşıyor. Zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tamamlanırken özel okulun resmi açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın yapacak.
“Proje bitmeden yurt dışında ödüller kazandı”
Annesinin adını taşıyan okulun yapımından bitiş aşamasına kadar tüm detaylarıyla özel olarak ilgilenen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, “ Bu arazi 3 bin 100 metrekare ama biz 5 bin metrekare kullanım alanlı okul yaptık. İlk, orta ve liseyi kapsıyor. İlk defa bu büyüklükte özel eğitim okulu Türkiye’de yapıldı. Zaten projemiz daha bitmeden yurt dışında ödüller kazandı. 27 derslik var. Bunun yanında, spor, konferans salonları ve atölyeler okulun dış mekanında yaptığımız dış dersliklerle çok zenginleştirilmiş fonksiyonlu bir okul oldu. Aynı zamanda öğretmenlerin de eğitimini üstlenmek istedik. Dolayısıyla her sınıfa birer gözlem odası yaptık. İşte tamamen engelli öğrencilerimize çeşitli seviyelerdeki engelli öğrencilerimize hitap edecek bir okul oldu” dedi.
“İlham veren bir okul oldu”
Okulun özellikleri ile ilham vereceğini dile getiren Ebru Özdemir şunları söyledi; “Biz bu projeye başlarken özel bir okul dizaynı olmasını hedefledik. Ben inşaat mühendisiyim dolayısıyla bu projeye başlarken dedik ki' öyle bir proje yapalım ki hayırsever vatandaşlarımız da bu projeden ilham alsın. Projeyi örnek alsın.' Bu projelerdeki tüm detaylar engelli çocuklarımıza için dizayn edildi. Tüm sınıfların büyüklükleri de ona göre dizayn edildi. İlham veren bir okul olsun istedik çünkü annem ilham veren bir insandı. Örnek bir insandı. Ona yakışan Türkiye’de ilk olan bir okul olsun istedik. İnşallah bundan sonra özel eğitimli okullarda buradan ilham alarak yapılır”
İlk, orta ve liseyi içinde barındırıyor
Türkiye’nin özel eğitim okulları içinde ilk,orta ve lise’yi beraber barındırması ve büyüklüğü ile ilk olan, 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisindeki okul özellikleri de dikkat çekiyor. İçinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik ve görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları, dahil engelli öğrenciler için her detay okulda yer alıyor. Öğrenciler hem içeride hem de dışarıda ders yapabileceği çalışmaya imza atıldı. Okul ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkez olacak.
Kapasitesi 300 öğrenci
Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması oldu. Ayrıca bu alanda öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları için okul bünyesinde birçok gözlem odası, gerekli tertibat ve altyapı bulunuyor. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı.3 bin 100 metrekare arsa üzerinde, 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisindeki 300 öğrenci kapasiteli okulda, kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşuyor. Okulun birinci kademesinde ilkokul, ikinci kademesinde ortaokul ve üçüncü kademe lise için toplam 27 derslik bulunuyor. 12 bireysel eğitim sınıfı otistik öğrencilerin sınıflarına da çevrilebiliyor. 22 gözlem odası var. Gözlem odaları uzman öğretmen yetişmesi için veya öğretmenlerin deneyiminin artması için kullanılan yerler olacak.Okul sınıf adedi 35’e kadar artırabilecek bir yapıya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
Açık havada ders çalışma ortamı da yaratıldı
Okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca, sınıflarda gözlem odaları, kütüphane, bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri de bulunuyor.Projenin mimarisini de Viva Mimarlık-Durul Kuşdemir yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en büyük engelli okulunu açacakCumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en büyük engelli okulunu açacakCumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en büyük engelli okulunu açacakCumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin en büyük engelli okulunu açacak

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