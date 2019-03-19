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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin güçlü durmaktan başka hiçbir yolu yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son yaşadığımız hadiseler Türkiye’nin güçlü durmaktan başka seçeneği olmadığını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son yaşadığımız hadiseler Türkiye’nin güçlü durmaktan başka seçeneği olmadığını göstermiştir. Kardeşliğimizi perçinlemekten başka yol yok. Türkiye tökezlerse, gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de sendeler. Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk ve adalet davası da zayıflar” dedi.
Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’ye gönül verenlere, bay Kemal’in İslam Dünyasını, terör dünyası görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz? Bay Kemal sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam kaynağı olduğuna inandın vicdan ister. Öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP’nin tabanı da ondan kurtulsun. Son yaşadığımız hadiseler Türkiye’nin güçlü durmaktan başka seçeneği olmadığını göstermiştir. Kardeşliğimizi perçinlemekten başka yol yok. Türkiye tökezlerse, gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de sendeler. Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk ve adalet davası da zayıflar. Millet birbirine düşerse 195 farklı ülkede yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Barışın, huzurun sembolüdür Türkiye. Türkiye kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığınacakları son limandır. Bütün komşularımız, soydaşlarımız içinde güçlü olmak zorundayız. CHP’nin başındaki zat bunu idrak edemiyor, gerçeğin farkına varamıyorlar. Bunları idrak edemedikleri gibi ülkemizin yürüttüğü beka mücadelesini baltalamaya çalışıyorlar. Türkiye’nin böylesi hedef tahtasına konulduğu bir dönemde bunlar bir kaç fazla oy için bölücü örgütün partisiyle iş birliği yapıyorlar” dedi.

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