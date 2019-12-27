HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.

Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesi
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Test Sürüşü yerli otokobil

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Eşi korkunç manzarayla karşılaştı! Doktorun feci ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar!

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı! Yaralılar var

Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı!

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Komşusu bu hale getirdi! İsmini sedyede verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.