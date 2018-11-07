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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır."


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