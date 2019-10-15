Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz.”

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin ter\u00f6re kar\u015f\u0131 verdi\u011fi beka m\u00fccadelesinde siz karde\u015flerimizden \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc destek bekliyoruz.\u201dPARTNERTurizm cennetinde skandal! \u00d6yle bir bikini giydi ki...Ak\u015fener: Mehmet\u00e7ik, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019n\u0131n p\u0131nar\u0131d\u0131rCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kazakistan kurucu Cumhurba\u015fkan\u0131 Nazarbayev ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc