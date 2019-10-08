HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin yegane arzusu balkanların barışıdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 18:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Türkiye’nin yegane arzusu isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Türkiye’nin yegane arzusu isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda geçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın Srem kentindeki Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Programda yaptığı konuşmada iki ülke arasında yürütülen işbirliklerinin giderek arttığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Sırbistan’ın genelindeki yatırımlarını arttırmaya devam edecektir” diye konuştu.
Bölgenin Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin yegane arzusu isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda geçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Her alanda iş birliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gurumuzun olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır''Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'
Vatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepkiVatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

Meral Akşener'den Trumpa'a tepki, hükümete destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.