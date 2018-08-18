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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

ERDOĞAN, YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ AK Parti'nin 6'ncı Olağan Büyük Kongresi tamamlandı.

ERDOĞAN, YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ
AK Parti'nin 6'ncı Olağan Büyük Kongresi tamamlandı. 'Millet bir, hedef bir' sloganıyla yapılan kongrede seçime tek aday giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 380 oyla yeniden AK Parti genel başkanı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)
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