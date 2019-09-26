HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye hareket etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 05:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye’ye hareket etti.Birleşmiş Milletler (BM) 74.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 gün süren ABD temaslarını tamamlayarak özel uçakla New York JFK Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye’ye hareket etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saate göre 10.45 itibari ile JFK Uluslararası Havaalanından Türkiye’ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ziyaretinde çok sayıda Milletvekili ve Bürokrat’ta eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, New York JFK Havalimanı’ndan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile diğer yetkililer uğurladı.

ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan taşıyan uçağın Perşembe günü öğle saatlerinde Ankara’da olması bekleniyor.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı!

HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

HDP'li 5 vekil oturma eylemine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

'Arabada yarım saat bekletildim'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili flaş açıklama

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Destici'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'ın BM konuşması...

AK Parti'den flaş IMF açıklaması

AK Parti'den flaş IMF açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.