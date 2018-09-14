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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi döviz kuru üzerinden vurmak isteyenlere cevabımızı, kurun geldiği seviyenin avantajlarını ihracatımıza ve bununla bağlantılı olarak üretime, istihdama yansıtarak vermeliyiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi döviz kuru üzerinden vurmak isteyenlere cevabımızı, kurun geldiği seviyenin avantajlarını ihracatımıza ve bununla bağlantılı olarak üretime, istihdama yansıtarak vermeliyiz."


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