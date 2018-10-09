Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi stratejik ortak olarak gören Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8-9 Ekim tarihlerinde kalabalık bir delegasyon ve iş insanları grubuyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret ediyor.

Ön açıklamalara göre bu ziyarette iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, ticari, kültürel ve sosyal konular ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerden, göç ve güvenlik konularına kadar pek çok aktüel konuda iki ülkenin uzman heyetleri görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'ye, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in resmi konuğu olarak geliyor, ancak Macar Parlamentosu Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirecek.

İki ülkenin stratejik ortaklığı

Bu görüşmelerden her iki ülkenin de beklentileri çok yüksek. Ankara, Budapeşte'yi Avrupa Birliği içinde dost bir köprübaşı ülke gibi görüyor.

Bu tanımlama gerçeğe uyuyor, çünkü Macaristan'ın hem hükümeti ve hem de kamuoyunun çoğunluğu Türkiye'ye çok sıcak bakıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçen yıl yaptığı bir konuşmada Macaristan'ın dış politikasını belirlerken üç ülkenin tutumunu dikkate aldığını söylemişti. Bu üç ülke sırasıyla Almanya, Rusya ve Türkiye.