HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanında halka hitap etti. Erdoğan, "Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Güney Doğu Anadolu Bölgemiz, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bu beyfendi Kürtte değil, ne idüğü belirsiz. Sen Kürdistanı çok mu seviyorsun, Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Biz 780 bin kilometre karede 82 milyon nüfusumuzla Türkü, Kürdü, Lazı, Gürcüsü, Abazası, Arnavutuyla hep birlikte biriz, beraberiz, kardeşiz. Çünkü yaradılanı biz yaradandan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. CHP’nin adı İYİ, kendi karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Şunu bileceğiz senin bir defa bu ülkede ki tüm etnik unsurlara hepsine saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki. Belli bölgelerde Kürt kardeşlerimizin oylarıyla birinci partiyiz. Bunlar tamamen etnik yapı oluşturmak istiyorlar bu ülkede, bu anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta var buyur oraya git, senin gibi olanlar varsa onlar da oraya gitsin” diye konuştu.

"Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz"
CHP’ye gönül verenlere seslenen Erdoğan, “İYİ Parti’ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet ile birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, kırgınlığını sandığa yansıtmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum; gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Türkiye’yi tökezletmek isteyenleri heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Önemli dönemeçten birlikte sağ salim çıkaralım ülkemizi. Siyasette yeni ufukların açılmasına ihtiyaç varsa bunu birlikte doğru zamanda yapalım. Bugün Türkiye’nin beraber, bir olma günüdür. İstikrarımızı tehlikeye atamayız” dedi.

"Türkiye’yi yıkmak istiyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönelik saldırıların arttığını belirterek, “Her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zaafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda’daki hadiseyi gördünüz, elin oğlu geçmişte yaşanılanların hiç birini unutmamış, unutmadığı gibi 2019 yılında getirip onu da silahına kazımış. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bu alçak katilin amacı aynı değil mi, amaç Türkiye’yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak, zayıflatmaktır. Ölü veya diri kazıyıp vatanımızdan atmaktır. Özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır amaç, bu oyunu görmeyenlere sözümüz yok. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, bazıları hepsini görür ve duyar ama başka türlü konuşur. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir. Biz milletimiz ile gönül diliyle anlaştık bugün de aynısını yapıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.