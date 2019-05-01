Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrk Sanayicileri ve \u0130\u015f \u0130nsanlar\u0131 Derne\u011fi (T\u00dcS\u0130AD) Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyelerini Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde kabul etti.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiKaramollao\u011flu: Bizim camiye kar\u015f\u0131 olmam\u0131z d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemez (2)\u0130Y\u0130 Parti'li Pa\u00e7ac\u0131: YSK'y\u0131 \u0130stanbullu se\u00e7menlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum