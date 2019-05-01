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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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