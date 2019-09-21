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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 01:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın (bugün) milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor. (AA)

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erdoğan TEKNOFEST

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