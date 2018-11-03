Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü'de görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İki lider bir basın toplantısı düzenleyecek.

