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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü'de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü 

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü'de görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İki lider bir basın toplantısı düzenleyecek.
(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

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