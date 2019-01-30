Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Saat 10.00’da başlayan görüşmede devam ediyor.
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