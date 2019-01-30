Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider arasında görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko köşkten ayrıldı.
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