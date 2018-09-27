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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 02:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile bir araya geldi.

Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Poroşenko'ya el yapımı bir vazo hediye etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko

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