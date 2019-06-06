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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 07:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle bazı ülkelerin devlet başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle bazı devlet başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle bazı ülkelerin devlet başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sebebiyle bazı devlet başkanlarıyla telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayramlarını kutladı.
Yeniden seçilen Ramaphosa’ya tebrik
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Ramaphosa’yı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

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