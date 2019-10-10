Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ’la bağlantılı olabileceğini düşündüğü çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "\u00dclkemiz bug\u00fcne kadar DEA\u015e\u2019la ba\u011flant\u0131l\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olmayan 17 bin ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131" dedi.PARTNERG\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc! Yar\u0131 \u00e7\u0131plak halde k\u0131z arkada\u015f\u0131yla...B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Ba\u015f\u00e7eri: \u201cT\u00fcrkiye ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle kararl\u0131l\u0131kla m\u00fccadele ediyor\u201dCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan 'harekat'la ilgili yeni a\u00e7\u0131klama