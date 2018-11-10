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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir. "

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 11:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir. "


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