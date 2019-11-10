Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticareti

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yıllar boyunca Atatürk ve cumhuriyet kavramları kullanılarak Türkiye'nin demokratik ve ekonomik olarak sömürüldüğünü söyledi.

Erdoğan, "Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Bize olan düşmanlığın en önemli sebeplerinden biri bu kirli ticareti ifşa etmiş ve önüne geçmiş olmamızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarihinin bir asra sıkıştırılmaması ve binlerce yıllık devamlılığı içinde kavranması gerektiğini, cumhuriyeti yüceltmek için ondan önceki tarihin yok sayılmaması gerektiğini söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihe kim kusanlar da aynı şekilde Atatürk maskesi takarak millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Atatürk'ü ve Cumhuriyeti bu istismarcılara terk etmeyeceğiz.

"Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleştirdiğimiz 2.200 yıllık devlet geçmişimiz Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere değerimizdir."

Türkiye'ye en büyük hizmeti kendisinin başında bulunduğu hükümetlerin yaptığını söyleyen Erdoğan, "Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık, sadece icraatımızı yaptık" diye konuştu.