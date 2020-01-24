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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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24.01.2020 11:30 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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