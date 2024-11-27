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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi küresel üretim üssü haline getirme yolundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi küresel üretim üssü haline getirme yolundayız

27.11.2024 11:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "3 kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi küresel üretim üssü haline getirme yolundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen '10'uncu Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, organizasyonun bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözeten nitelikte olmaları, kapasitesi 5 trilyon doları aşan bu pazarın daha da büyümesini sağlamaktadır. Bu yıl 110'dan fazla ülkeden, 1100'den fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilmektedir. Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

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Erdoğan, zirve zemininde düzenlenecek iş forumlarının, katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edeceğini kaydederek, "3 kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli yabancı sermaye ayrımı yapmadan, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Ayrıca, gıda güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak tüketicinin sağlığını korumaya yönelik kritik adımlar attık. Ülkemizin sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak düzenlediğimiz Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguluyoruz" diye konuştu.

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"BELGELEME VE STANDARTLAŞMA ÇOK ÖNEMLİDİR"

Sayısını artırdıkları kontrol laboratuvarları ile gıda numunelerini kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. Bu sebeple 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum. Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya duyulan ihtiyacın her zamankinden daha çok hissedildiği bir dönemde düzenlenen bu organizasyona öncülük eden kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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