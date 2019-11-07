Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "\u00dclkemizi yurt d\u0131\u015f\u0131nda temsil eden sporcular Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019ndan beri sistematik bir lin\u00e7 kampanyas\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya."PARTNER\u0130nternetten sipari\u015f vermi\u015fti, bak\u0131n ne geldi\u0130lkad\u0131m\u2019da \u00e7ek bor\u00e7lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 60\u2019\u0131 \u00f6dendiS\u00fcleyman Soylu ve \u00dcmit \u00d6zda\u011f aras\u0131nda 'g\u00f6\u00e7men' polemi\u011fi b\u00fcy\u00fcyor!