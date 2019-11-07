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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya."

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