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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum."
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27.12.2019 16:15 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum."
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