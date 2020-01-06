-
-
HABER
-
Politika
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
06.01.2020 14:44 |
Son Güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor."