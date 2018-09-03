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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 08:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı"


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