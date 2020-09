Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler

'TÜRKİYE KONUMUNU HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRMEKTEDİR'

Küresel düzeyde yeniden bir yapılanma sürecinde içinde olunan bu dönemde, kahraman ordunun caydırıcı gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ordumuzun bu gücünün sahada en etkin şekilde kullanılmasını da kahraman Mehmetçiklerimiz, sözleşmeli er ve erbaşlarımız, astsubaylarımız, subaylarımızla hep birlikte sağlayacaklardır. Tüm bu mekanizmanın planlamasını, yönlendirmesini, kontrolünü, yönetimini de kurmaylarımız yönetecektir. Teknolojideki ilerleme askeri mücadele yöntemlerinin de değişmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Daha önemlisi asimetrik savaşın giderek yaygınlaşması klasik doktrinlerin ötesinde bir anlayışı ve mücadeleyi zorunlu kılmıştır. Türkiye, tüm alanlarda gerçekleştirdiği tarihi reformlarla bölgesel ve küresel güç konumunu her geçen gün daha da geliştirmektedir."

Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve insani potansiyelini en üst seviyede kullandığı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Erdoğan, "Attığımız her adımda, gerçekleştirdiğimiz her harekatta, sergilediğimiz her kararlı duruşta ülkemizin kazanımlarının, milletimizin devletine verdiği desteğin arttığını görüyoruz. Hamdolsun bugün artık eskisine göre geleceğine daha güvenle bakan, yaptıklarının arkasında daha sağlam duran, yapacakları konusundaki iradesini net bir şekilde ortaya koyan Türkiye var."