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  4. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu.

ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM'Ü ANKARA'YA DAVET ETTİ

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm’e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara’ya davet etti. (İHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kim Milyoner Olmak İster? Ümmü Gülsüm Genç

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