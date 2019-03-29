Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuştu

Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Siz bize güvendiniz. İtimat ettiniz. Biz de sizin emanetinizi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımız pahasına muhafaza edeceğiz. Ne içerdeki vesayetçilerin ne de dışarıdaki Türkiye düşmanlarının milletin iradesini gasp etmesine asla göz yummayacağız. Her karışında nice kahramanların kanı olan bu güzel vatanı dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir yapma hedefimize inşallah daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. FETÖ'den PKK, PYD'ye kadar size bize silah doğrultan, evlatlarımızın kanını döken katillerin tepelerine binmeye devam edeceğiz." dedi.

"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARI ŞİMDİ KAÇACAK DELİK ARIYOR"

Erdoğan, "Önceki gün kırmızı listede olan bir PKK'lı grubu Irak'ın Kuzeyinde hiç beklemedikleri bir anda imha ettik. Her zaman söylüyorum ya bir gece ansızın gelebiliriz. Ve geldik. Hem de CHP'li gafillerin 'Orada terörist yok' dediği yerde imha ettik. Bay Kemal öyle diyor ya. 'Orada terörist yok' diyor. Bay Kemal işte bak. En kafa adamları şu anda ağır yaralı. Diğer dört tanesi gitti. Bu başarılı operasyonu başından sonuna kadar kendi milli imkanlarımızla yürüttük. Emeği geçen Savunma Bakanından, Genelkurmay Başkanına, MİT'e ve tüm yönetici kadrolarımıza, hepsine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin savunma sanayiinin nasıl bir kapasiteye ulaştığını dost düşman herkese bir kez daha gösterdik. Birkaç yıl öncesine kadar devletimizi tehdit eden Kandil'deki terör baronları şimdi kaçacak delik arıyor. Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız. Bunu CHP'ye rağmen CHP'nin Kandil güdümlü ittifak ortaklarına rağmen başaracağız." ifadelerini kullandı.