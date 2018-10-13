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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder."


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