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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uras'ın ailesine taziyede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayata veda eden köşe yazarı Güngör Uras’ın ailesine taziyede bulundu.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hayata veda eden köşe yazarı Güngör Uras’ın ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras’ı telefonla aradı. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de sabır ve metanet diledi.

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