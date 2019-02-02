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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 20:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin ile bir araya geldi. Tarabya’da bulunan Huber Köşküne gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Görüşmenin basına kapalı gerçekleşeceği öğrenildi.

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