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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi.

Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı II. Abdullah

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