HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü - Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
BM'den İdlib'e 27 TIR insani yardımBM'den İdlib'e 27 TIR insani yardım
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklamasıBBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serbest ticaret anlaşması Türkiye ve Ürdün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün kralı 2. Abdullah

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudiler kuyunun aranmasını istemedi!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında cezalar onandı!

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.